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Более 200 человек были задействованы в поисках ребёнка в Темиртау

25 Сентября 2019 17:11
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Более 200 человек были задействованы в поисках ребёнка в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Темиртау пропал 9-летний ребенок. На поиски мальчика были задействованы 168 сотрудников полиции и 100 военнослужащих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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25 сентября текущего года, в 00:30 часов в дежурную часть Старогородского отдела полиции управления полиции города Темиртау с заявлением обратилась 30-летняя жительница города Темиртау о том, что пропал ее 9 летний сын. Ребенок пропал 24 сентября в 18:30. Однако мать обратилась в полицию позже.

«По данному факту был ориентирован весь личный состав управления полиции города Темиртау, задействованы 168 сотрудников, 100 военнослужащих воинской части. Ребенок был найден 25 сентября в 03:00 часов, он был дома у родственников», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Данный факт будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме города Темиртау. Так как произошедшему случаю послужил тот факт, что ребенок остался без контроля родителей во внеурочное время.

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Ключевые слова: Карагандинская область,
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Агата Мухамеджанова

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