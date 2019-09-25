Более 200 человек были задействованы в поисках ребёнка в Темиртау

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Темиртау пропал 9-летний ребенок. На поиски мальчика были задействованы 168 сотрудников полиции и 100 военнослужащих, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

25 сентября текущего года, в 00:30 часов в дежурную часть Старогородского отдела полиции управления полиции города Темиртау с заявлением обратилась 30-летняя жительница города Темиртау о том, что пропал ее 9 летний сын. Ребенок пропал 24 сентября в 18:30. Однако мать обратилась в полицию позже.

«По данному факту был ориентирован весь личный состав управления полиции города Темиртау, задействованы 168 сотрудников, 100 военнослужащих воинской части. Ребенок был найден 25 сентября в 03:00 часов, он был дома у родственников», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Данный факт будет рассмотрен на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акиме города Темиртау. Так как произошедшему случаю послужил тот факт, что ребенок остался без контроля родителей во внеурочное время.