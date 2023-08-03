Более 200 бутылок пива украла из гипермаркета жительница Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники полиции района «Алматы» установили любительницу пенного напитка, который она многократно, на протяжении нескольких месяце, выносила из гипермаркета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Астаны.



Женщина при каждом посещении магазина проносила мимо кассы по несколько бутылок с пивом. Таким образом, ей удалось похитить более 200 штук.

В ходе досудебного расследования 41-летняя жительница города дала признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК. Устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Департамент полиции убедительно рекомендует владельцам торговых точек быть бдительными и внедрять комплекс мер защиты от краж в магазинах.