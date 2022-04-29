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    14:32, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 200 браконьерских сетей собрали в озере Балхаш

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    БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на озере Балхаш полицейские провели траление бухт Бертыс и Шашубай, примыкающих к черте города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Как пояснили в природоохранной полиции, подобные работы проводятся в целях очистки данных участков водоема от брошенных рыболовных сетей, а значит сохранения рыбных ресурсов, среды их обитания, создания условий для естественного воспроизводства.

    «В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» собрано более 200 браконьерских сетей протяженностью 20 км. Мы будем обеспечивать регулярное траление озера Балхаш от брошенных сетей», – сообщил начальник отдела природоохранной полиции УМПС ДП области Ерболат Изатов.

    Кроме того, по его словам, организовываются ежедневные уборки прибрежных территорий рыбохозяйственных водоемов. К ним привлекаются силы и средства субъектов рыбного хозяйства при взаимодействии с местными исполнительными органами и рыбной инспекцией.

    Также активное участие принимают волонтеры, ведется разъяснительная работа среди населения и в учебных заведениях о значимости и важности таких мероприятий в интересах нынешних и будущих поколений, добавил Ерболат Изатов.


    Теги:
    Регионы Казахстана Общество Экология Карагандинская область
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