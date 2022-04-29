Более 200 браконьерских сетей собрали в озере Балхаш

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на озере Балхаш полицейские провели траление бухт Бертыс и Шашубай, примыкающих к черте города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как пояснили в природоохранной полиции, подобные работы проводятся в целях очистки данных участков водоема от брошенных рыболовных сетей, а значит сохранения рыбных ресурсов, среды их обитания, создания условий для естественного воспроизводства.

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нерест» собрано более 200 браконьерских сетей протяженностью 20 км. Мы будем обеспечивать регулярное траление озера Балхаш от брошенных сетей», – сообщил начальник отдела природоохранной полиции УМПС ДП области Ерболат Изатов.

Кроме того, по его словам, организовываются ежедневные уборки прибрежных территорий рыбохозяйственных водоемов. К ним привлекаются силы и средства субъектов рыбного хозяйства при взаимодействии с местными исполнительными органами и рыбной инспекцией.

Также активное участие принимают волонтеры, ведется разъяснительная работа среди населения и в учебных заведениях о значимости и важности таких мероприятий в интересах нынешних и будущих поколений, добавил Ерболат Изатов.



