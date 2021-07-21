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Более 200 без вести пропавших разыскали с начала года в СКО

21 Июля 2021 15:07
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Более 200 без вести пропавших разыскали с начала года в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 219 без вести пропавших разыскали с начала года полицейские СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Жительница Петропавловска обратилась в полицию, сообщив об исчезновении мужа. 17 июля 45-летий мужчина уехал и до сих пор не вернулся. На поиски ориентированы личный состав полиции и приданные силы. Отрабатываются контакты и возможные места появления, привлечены волонтеры.

Также в настоящее время проводятся розыскные мероприятия в отношении четырех жителей Петропавловска. В их числе - 73-летняя женщина, страдающая потерей памяти. 3 июня в полицию обратился ее сын, рассказав, что она ушла из дома несколько дней назад. Была одета в черно-серые гамаши, желтую рубашку, серый пиджак и синие галоши.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемых, полицейские просят сообщить по телефону в Петропавловске 39-41-16 или на канал «102».

«Это один из самых сложных случаев. В подавляющем большинстве образ жизни пропавших дает достаточно ясное представление о том, где их искать. Действия человека, потерявшего память, предсказать практически невозможно. Отработаны район проживания, вокзалы, ряд районов города, проверены медицинские учреждения, центр адаптации, приемник-распределитель, ведутся дальнейшие поиски. Активное содействие оказывают волонтеры: участвуют в поисковых мероприятиях, размещают ориентировки в социальных сетях, передают информацию, которой делятся пользователи», — говорит и.о. начальника управления криминальной полиции ДП СКО Марат Жумалиев.

Всего с начала года принято 223 обращения по факту безвестного исчезновения людей, из них 219 разыскано. Местонахождение 151 человека установлено в дежурные сутки, розыск остальных занял от 3 до 10 дней.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Общество  
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