Более 200 бессимптомных носителей коронавируса выявили в Ухане

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – В ходе массового тестирования в китайском городе Ухань (провинции Хубэй, Центральный Китай), стартовавшего 14 мая выявлено более 200 бессимптомных носителей коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение городского комитета здравоохранения.

За 10 дней в 11-миллионном мегаполисе Ухань проведено 6,68 миллиона тестов и выявлено 206 бессимптомных случаев заражения коронавирусом.

Администрация города Ухань в минувший понедельник опубликовала уведомление, в котором призывает не сдавших жителей анализы на COVID-19 встать на регистрационный учет до 17:00 часов (по пекинскому времени) этого вторника по месту жительства.

Напомним, что в январе в Ухане, некогда очага распространения коронавируса в Китае, был введен карантин, который длился в течение 76-ти дней.

В целом, в городе с момента начала эпидемии зарегистрировано более 50 тысяч больных коронавирусом, жертвами заболевания стали 3869 человек.