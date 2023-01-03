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Более 200 автомобилей из-за метели застряли на трассах Карагандинской области

3 Января 2023, 19:38
Более 200 автомобилей из-за метели застряли на трассах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Дорожные полицейские сопроводили до Темиртау около 200 автомобилей, застрявших на трассе Астана – Караганда. Еще примерно 30 авто попали в снежный занос на дороге Караганда – Балхаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первые дни этого года в регионе начались с обильных снегопадов и сильных метелей. Из-за природных капризов, на трассах республиканского значения в снежный занос попали более 200 машин.

«3 января в связи с неблагоприятными условиями погоды – снегопадом и метелью были перекрыты внутригородские дороги по всем трассам республиканского значения, проходящим по территории Карагандинской области. В связи с этим сотрудники патрульной полиции и батальона патрульной полиции переведены на усиленный режим несения работ и несут службу в целях обеспечения безопасности водителей на шоссе», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

На трассе, идущей из Караганды в Алматы, около тридцати машин застряли в снежном заносе. А в направлении из Караганды до Астаны – около 200 автомашин. В настоящее время сотрудники патрульной полиции работают над тем, чтобы доставить застрявшие на дороге автомобили в город Темиртау, и далее в Караганду.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и безопасности водителей и пассажиров департамент полиции Карагандинской области советует автомобилистам воздержаться от дальних поездок и не выезжать за пределы населенного пункта.


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