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    14:14, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 200 автобусов закупят в Алматы в этом году

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 200 автобусов планируется закупить в Алматы в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях улучшения функционирования общественного транспорта и повышения качества пассажирских перевозок в городе Алматы управлением планируется поставка 233 единиц автобусов (150 газовых автобусов перевозчиком ТОО «Алматыэлектротранс», 45 единиц - частными перевозчиками и 38 единиц электрических автобусов)», - сообщили в управлении городской мобильности в ответ на запрос «Казинформа».

    Кроме того, в текущем году метрополитеном города Алматы планируется закуп 8 составов по 4 вагона.

    Стоит отметить, что сегодня новые автобусы на газе пополнили парк общественного транспорта Алматы.


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