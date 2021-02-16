Более 200 автобусов закупят в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 200 автобусов планируется закупить в Алматы в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях улучшения функционирования общественного транспорта и повышения качества пассажирских перевозок в городе Алматы управлением планируется поставка 233 единиц автобусов (150 газовых автобусов перевозчиком ТОО «Алматыэлектротранс», 45 единиц - частными перевозчиками и 38 единиц электрических автобусов)», - сообщили в управлении городской мобильности в ответ на запрос «Казинформа».

Кроме того, в текущем году метрополитеном города Алматы планируется закуп 8 составов по 4 вагона.

Стоит отметить, что сегодня новые автобусы на газе пополнили парк общественного транспорта Алматы.