14:14, 16 Февраль 2021 | GMT +6
Более 200 автобусов закупят в Алматы в этом году
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Более 200 автобусов планируется закупить в Алматы в 2021 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целях улучшения функционирования общественного транспорта и повышения качества пассажирских перевозок в городе Алматы управлением планируется поставка 233 единиц автобусов (150 газовых автобусов перевозчиком ТОО «Алматыэлектротранс», 45 единиц - частными перевозчиками и 38 единиц электрических автобусов)», - сообщили в управлении городской мобильности в ответ на запрос «Казинформа».
Кроме того, в текущем году метрополитеном города Алматы планируется закуп 8 составов по 4 вагона.
Стоит отметить, что сегодня новые автобусы на газе пополнили парк общественного транспорта Алматы.