Свыше 200 авто незаконно легализовали в Алматы и Алматинской области

Фактов вывоза краденных автомашин из Казахстана в соседние государства не зарегистрировано. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

— В рамках уголовных дел по фактам краж автозапчестей и автомашин, при наличии информации о реализации похищенного, проводится отработка возможных мест сбыта. Проверяются рынки по продаже бывших в употреблении запасных частей, авторазборы и т. д. Также сотрудники территориальных департаментов полиции регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия на рынках автозапчастей, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

В МВД также сообщили, что в 2023 году в ряде регионов страны проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению фактов незаконной постановки на казахстанский учет транспортных средств, ввозимых из-за границы.

— В городе Алматы установлены лица, которые путем фальсификации регистрационных документов иностранных автомобилей (ввозимые из Южной Кореи: «К-5», «К-7», «Хюндай Полисад» и «Тойота Камри-70»), внося изменения в графе год выпуска с 2018 на 2020 год, уклоняются от уплаты установленной суммы сбора за первичную государственную регистрацию, — пояснили в ведомстве.

Департаментом полиции города Алматы по данному факту проводится досудебное расследование

В целом, по данным МВД, в городе Алматы и Алматинской области установлены факты незаконной легализации более 200 иностранных транспортных средств. Проводится досудебное расследование.