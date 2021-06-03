Более 200 алматинских детей из многодетных семей получили сладкие подарки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция «Мейірім» по раздаче набора сладостей детям из многодетных семей, посвященная к Международному Дню защиты детей прошел в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Благотворительную акцию в честь праздника организовал социальный центр «Бақытты отбасы» по Турксибскому району города Алматы.

«В честь праздника при поддержке спонсоров мы раздали подарки детям из многодетных семей нашего района. Свыше двухсот детей получили праздничный презент. Такие мероприятия мы проводим постоянно. К примеру, летом планируется раз в неделю возить детей на природу. В связи с карантинными мерами некоторые мероприятия иногда приходится отменят», - рассказал координатор социального центра Бакытты Отбасы Турксибского района Абзал Ауельбеков.

Социальный центр «Бақытты отбасы» Турксибского района начал свою работу в августе 2019 года.

В центре предоставляются консультации, тренинги, информационные и методические услуги, а также юридическая и психологическая помощь малообеспеченным и многодетным семьям с целью повышения уровня их жизни.

«В нашем центре проводятся курсы, такие как шитье, парикмахерское дело, визаж, ремонт сотовых телефонов, маникюр, наращивание ресниц, детский и взрослый массаж, SMM-маркетинг, компьютерная грамотность, работа с войлоком. Наша миссия - способствовать повышению качества жизни нуждающихся многодетных, малообеспеченных семей»,- отметил Абзал Ауельбеков.