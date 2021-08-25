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Более 200 актюбинцев наказали за купание в запрещенных водоемах
25 Августа 2021 22:30
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Конное патрулирование проводится на водоемах Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В подразделениях патрульной службы полиции лошади, как правило, используются в охране общественного порядка на участках, где по природным условиям применение других транспортных средств затруднено или невозможно. Особое значение имеет использование лошадей в курортных, дачных районах и зонах массового отдыха граждан, а также при проведении общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, в осеннее и весеннее бездорожье, при пресечении массовых беспорядков.
В целях профилактики и недопущения гибели людей на водоемах города, а также обеспечения охраны общественного порядка и дорожной безопасности в местах массового отдыха граждан в период купального сезона с 18 мая проводится конное патрулирование в запрещенных местах водоемов города Актобе.
Так, с начала летнего сезона в период конного патрулирования к административной ответственности привлечено более 200 человек за купание на запрещенных водоемах и более 100 человек за распитие алкогольных напитков на пляже. На рейдовые мероприятия ежедневно с 14:00 до 21:00 часов выставляется два авто и пять конных патруля. Патрульные автомашины обеспечены спасательными средствами. В конюшне ДП Актюбинской области содержатся 22 коня.
Так, с начала летнего сезона в период конного патрулирования к административной ответственности привлечено более 200 человек за купание на запрещенных водоемах и более 100 человек за распитие алкогольных напитков на пляже. На рейдовые мероприятия ежедневно с 14:00 до 21:00 часов выставляется два авто и пять конных патруля. Патрульные автомашины обеспечены спасательными средствами. В конюшне ДП Актюбинской области содержатся 22 коня.
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