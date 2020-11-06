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Более 200 акмолинских школьников стали призерами международной олимпиады

6 Ноября 2020 10:47
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Более 200 акмолинских школьников стали призерами международной олимпиады

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 246 школьников Акмолинской области стали победителями и призерами Международной дистанционной олимпиады имени аль-Фараби по предметам естественно-математического цикла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

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По информации пресс-службы управления образования, международная олимпиада проводится ежегодно республиканским научно-практическим центром «Дарын». В этом году в честь празднования 1150-летия великого ученого, философа, мыслителя Абу Насра аль-Фараби олимпиада проведена с большим охватом участников.

Основными целями проведения олимпиады являются выявление одаренных детей и талантливой молодёжи, развитие интереса к учебным дисциплинам, развитие творческой активности учащихся, расширение их культурного диапазона, активизация внеурочной работы, предоставление участникам возможности альтернативной оценки собственных знаний и навыков.

«Международная олимпиада проводилась по математике, физике, биологии, химии и географии для учащихся 10 классов. Нашу область представили 524 учащихся. Из них заняли первое место - 51 учащийся, второе место - 78, третье место - 117», - сообщила заместитель директора областного учебно-методического центра по работе с творчески одаренными детьми Аягоз Алдабергенова.

В прошлом году по итогам олимпиады два акмолинских школьника стали обладателями грантов на обучение в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.


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#Акмолинская область   #Образование   #Регионы   #Молодежь  
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