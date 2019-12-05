Более 200 акмолинцев стали победителями акции «Требуй чек – выиграй приз»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области 231 человек стал победителем акции «Требуй чек – выиграй приз!», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента государственных доходов по Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, с 21 августа по 30 ноября в акции приняли участие более 20 тысяч пользователей, которыми было направлено 471 тысяча 809 чеков на общую сумму 2 млрд 739 млн 993 тысяч тенге.

«За указанный период только в Акмолинской области определен 231 победитель! Следует отметить, что это третий показатель по республике. К примеру, за время акции житель Аккольского района Гульшат, проявив активность, девять раз становилась победителем в ежедневном розыгрыше и на баланс ее телефона поступило 7 600 тенге», - рассказали в пресс-службе департамента госдоходов.

Напомним, Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан при поддержке Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» и мобильного приложения «Wipon» с 21 августа по 30 ноября была проведена ежегодная акция «Требуй чек – выиграй приз!», в ходе которой разыграно 3 млн тенге в виде моментальных призов. Финал акции пройдет в конце текущего года в Комитете государственных доходов МФ РК, где будут вручены ценные призы, в том числе и главный - автомобиль. Обладатель главного приза будет определяться методом случайного выбора чека. Чем больше участником отправлено чеков, тем больше у него шансов выиграть автомобиль.