Более 20 жилых домов расположены рядом со взлетной полосой аэропорта Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре сообщили, что при обследовании взлетной полосы аэропорта Алматы выявлены отклонения от норм эксплуатации аэродромов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре 2021 года специалисты КГА провели обследование взлетной полосы аэропорта, где установлены отклонения от норм эксплуатации аэродромов», - написал генеральный прокурор РК Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что по итогам обследования принято решение о выдаче сертификата годности аэродрома с ограниченным сроком действия до 20.04.2023 года при условии устранения выявленных нарушений.

«В настоящее время указанные нарушения не устранены из-за расположения 23 жилых строений непосредственно вблизи аэродромной территории», - добавил генпрокурор.

Ранее сообщалось, что Антикор расследует уголовное дело в отношении сотрудников КГА по факту крушения самолета Bek Air близ Алматы в 2019 году.