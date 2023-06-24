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Более 20 военных врачей выпустились в Актобе

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
24 Июня 2023, 18:19
Более 20 военных врачей выпустились в Актобе Фото: пресс-служба Минобороны РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова прошла торжественная церемония выпуска военных врачей, обучавшихся по программе интернатуры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Это второй выпуск военных интернов факультета, созданного в 2016 году на базе военного летного института. Лейтенанты медицинской службы проходили обучение по типовой профессиональной учебной программе интернатуры Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова с параллельной клинической практикой в медучреждениях города Актобе.

22 молодых офицера медицинской службы получили дипломы и свидетельства о присвоении квалификации врача общей практики, хирурга и терапевта. В ближайшее время они отправятся в медицинские учреждения Вооруженных сил.

«Быть военным врачом – это большая честь и огромная ответственность. В борьбе за жизнь и здоровье своих пациентов вы должны не только быть верными этическим принципам врача, но и военной присяге», – подчеркнул главнокомандующий Силами воздушной обороны Вооруженных сил генерал-майор авиации Даурен Косанов.

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О различии в программе военных и гражданских медиков рассказал выпускник вуза лейтенант медицинской службы Максат Мамбеталиев.

«Наряду с базовыми медицинскими дисциплинами военные врачи изучают физиологию военного труда, летной медицины, подводного плавания, военную токсикологию и другие», – пояснил военный хирург.

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Он также поделился планами. На следующий год молодой специалист решил поступать в военную резидентуру при Национальном университете обороны для получения узкой специализации в области кардиохирургии.

На сегодняшний день при Военном институте Сил воздушной обороны по начальной академической программе проходят обучение 38 курсантов-медиков. В текущем году вуз готов принять на обучение 27 человек.

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Минобороны РК   Актобе  
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