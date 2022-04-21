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    13:21, 21 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 20 водителей могут лишиться прав пожизненно в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 22 водителям в Нур-Султане грозит лишение свободы сроком до пяти лет и пожизненное лишение водительских прав. Уголовные дела по ним направлены в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года сотрудниками полиции выявлено 430 пьяных водителей. Из них 408 водителей привлечены к административной ответственности с арестом на 15 суток. А в отношении 22 водителей за аналогичное нарушение возбуждены уголовные дела по статье 346 УК РК с водворением в изолятор временного содержания», - сообщил начальник управления дознания департамента полиции Нур-Султана Диас Токатов в ходе пресс-конференции.

    По его словам, 12 человек содержатся под стражей, 10 находятся под домашним арестом. Все дела направлены в суд. Согласно закону, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет с пожизненным лишением права управления автомобилем.

    Ранее сообщалось , что с начала года в Нур-Султане зарегистрировано 113 дорожно-транспортных происшествий, около 28 тыс. нарушений правил дорожного движения. В результате ДТП погибли трое человек, травмированы – 121. Наиболее распространенный вид ДТП – это наезд на пешехода.


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    МВД РК Астана Закон и право
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