Более 20 утопающих спасли в ВКО с начала купального сезона

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Более 20 утопающих спасли в ВКО с начала купального сезона. Среди спасенных – 6 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Основная часть оказанной помощи отдыхающим приходиться на купальный сезон текущего года.

К сожалению, есть и погибшие. Все несчастные случаи произошли на «диких» необорудованных пляжах, а также в местах лова рыбы.

«Случаи гибели на водоемах происходят из-за купания в нетрезвом виде, купания в запрещенных и необорудованных местах, а также из-за нарушения правил поведения на воде», - отметил Дмитрий Титов, заместитель начальника ДЧС ВКО.

С первых дней лета в целях безопасности спасатели Восточного Казахстана провели уже более 5000 рейдов при участии сотрудников полиции и волонтеров, обучив 15 205 граждан. Сотрудники ДЧС ВКО организовали 124 интерактивных урока для подрастающего поколения.

Постановлением акима Восточно-Казахстанской области установлено 16 мест для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и водохозяйственных сооружениях Восточно-Казахстанской области. Решением сессии ВКО маслихата определены 64 участка и места, запрещенных для купания.

«Совместно с сотрудниками полиции выявлено 111 нарушителей по статье 364 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» «Нарушение правил общего водопользования» и 333 нарушителей по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», - отметил заместитель начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

На озере Алаколь и в Кокпектинском районе, где в регионе ежегодно отдыхает наибольшее количество жителей действуют посты пожарных и спасателей. Каждые две недели сюда прибывают водолазы и пожарные, которые несут службу в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Главная задача - не допустить несчастных случаев на воде и пожаров на объектах, расположенных на побережье озера.

Патрулирование спасателями ведется на лодках, а пожарными путем мониторинга за соблюдением правил пожарной безопасности отдыхающими и владельцами объектов. Также проводится инструктирование и обучение граждан с вручением им памяток. Посты спасателей оснащены необходимым спасательным оборудованием. На озере Алаколь в летний период 2021 года спасатели пришли на помощь 8 гражданам, 4 из них дети.

ДЧС ВКО напоминает, что следует помнить, что на водоемах запрещается заплывать за буйки; прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей; распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; загрязнять и засорять водоемы; допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; подавать крики ложной тревоги.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться за помощью по телефону 112.