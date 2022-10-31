Более 20 тысяч жамбылцев заболели гриппом в октябре

31 Октября 2022, 21:00

31 Октября 2022, 21:00

Более 20 тысяч жамбылцев заболели гриппом в октябре

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как не заболеть гриппом этой осенью и какие меры профилактики необходимо соблюдать, рассказали в управлении здравоохранения акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отмечают в ведомстве, ежегодно в мире регистрируется до 500 млн случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. В Казахстане этими заболеваниями ежегодно болеют около одного миллиона людей, из них половина заболевших - дети до 14 лет. Ежегодно около 20 тыс. жамбылцев обращаются за помощью в лечении вирусных заболеваний. Из них более 12 тыс. больных - дети до 14 лет.

«В октябре этого года за медицинской помощью в медучреждения области обратились более 3 тыс. жамбылцев, больше половины заболевших – это дети, - сообщает руководитель пресс-службы управления здравоохранения Толкын Омирбаева. - Замечено увеличение количества госпитализированных в инфекционные стационары. Чаще всего, конечно, гриппом болеют непривитые граждане в зоне повышенного риска – беременные женщины, дети до пяти лет, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Такие группы людей подвержены развитию осложнений. Чаще всего обостряются сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Без должного лечения грипп может даже привести к смерти».

По информации жамбылского управления здравоохранения, в ходе лабораторных исследований вирусологи установили, что среди населения области получил широкое распространение вирус гриппа «В». Также активно циркулируют риновирусы и вирус парагриппа.

Грипп - это острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути и бронхи, редко и легкие. Для сезонного гриппа характерно внезапное появление высокой температуры, сухого кашля, головной, мышечной и боли в суставах, тяжелого недомогания, боли в горле и насморка.

Подхватить вирус гриппа можно легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. Инфекция передается через кашель, чихание и немытые руки. Мелкие капли, содержащие вирус, попадают в воздух и распространяются в радиусе одного метра. Люди, находящиеся поблизости, вдыхают их. Для того чтобы минимизировать риск заболевания вирусом гриппа, необходимо прикрывать рот и нос салфеткой при кашле и чихании, а также регулярно мыть руки. И, конечно, укреплять свой иммунитет, сопротивляемость организма вирусным заболеваниям, вести здоровый образ жизни, отмечает спикер.