Более 20 тысяч жамбылцев переболели COVID-19

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В «зеленой» зоне сейчас находится жамбылский регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эпидемиологическая ситуация в Жамбылской области стабильна, тем не менее требует пристального внимания, поэтому соблюдение необходимых санитарно-эпидемиологических мер находится на постоянном контроле руководства области.

На аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Бердибека Сапарбаева обсудили текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Руководитель областного управления здравоохранения Асет Калиев доложил о том, что санитарно-эпидемиологическая ситуация поддерживается в стабильном состоянии.

По данным на 18 октября в Жамбылской области, с начала пандемии зарегистрировано 20 606 больных COVID-19 (ПЦР+), на данный момент выздоровевших 19 995. Кроме того, 6 254 заболевших COVID-19 (ПЦР-). Наибольшее число заболевших наблюдается в Таразе и в приграничном Кордайском районе. Зарегистрировано 125 заболевших среди призывников из регионов страны и 97 – среди жителей других регионов.

«По области вакцинации подлежат 631 300 человек старше 18-ти лет. План вакцинации выполнен на 79,5%», - отметил руководитель областного управления здравоохранения.

Инфекционные стационары в Жамбылской области заполнены на 30%, карантинные стационары - на 3%.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил продолжить проведение прививочной кампании против коронавируса, а также держать на особом контроле соблюдение санитарных норм в организациях образования.

В десяти лабораториях, суточная мощность которых рассчитана на 4 020 тестов, в среднем за сутки проводится 2 600 – 2 800 ПЦР-исследований. В области в 23 организациях ПМСП имеется 43 прививочных пункта, из них 15 в городах и 28 в районах.

Лечебно-профилактические организации Жамбылской области имеют достаточный запас лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Состояние здоровья больных в инфекционных стационарах находится на постоянном контроле, заверили в медицинском ведомстве.