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Более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий намерены проводить в Казахстане ежегодно

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Апреля 2023, 13:29
Более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий намерены проводить в Казахстане ежегодно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию развития физической культуры и спорта на 2023–2029 годы утвердили в Казахстане. В ней определена новая траектория развития этих сфер в стране, сделан акцент на массовом спорте, в том числе среди детей и молодежи, общедоступности занятий физкультурой и спортом для всех категорий граждан, равном отношении к физкультуре, любительскому и профессиональному спорту, развитии спорта высших достижений и адаптивного спорта. Об этом сообщил в Telegram-канале министр культуры и спорта Асхат Оралов, передает МИА «Казинформ».

Например, до 2029 года мы намерены ежегодно проводить по стране более 20 тысяч спортивно-массовых мероприятий. А для развития этого направления в сельской местности количество инструкторов по спорту на селе будет увеличено до 4 тысяч. При школах и вузах будут созданы спортивные клубы и команды, функционирующие на постоянной основе. Среди них будут проходить районные, областные и республиканские соревнования.

Будут организовываться спартакиады среди определенных групп населения: лиц с особыми потребностями, государственных служащих, медработников, представителей СМИ, финансовых структур и так далее. Модернизированы нормативы президентских тестов, в них стало меньше дисциплин, а сдавшим их гражданам будут выдаваться специальные сертификаты. Увеличится охват проекта «Доступный спорт», нацеленный на пожилых казахстанцев. Инициатива распространится по всей стране.

Популяризация национальных видов спорта будет достигаться путем проведения спортивно-массовых мероприятий, в том числе в сельской местности. Например, состоятся республиканский челлендж «Атқа міну дәстүрі» и V Всемирные игры кочевников. Особое внимание будет уделено развитию национальных дисциплин в северных регионах Казахстана.


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