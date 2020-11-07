Более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявляют в России второй день подряд

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число заразившихся коронавирусом в России второй день подряд превышает 20 тысяч. За минувшие сутки было выявлено 20 396 случаев, общее число инфицированных возросло до 1 753 836, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

В относительном выражении, по данным штаба, прирост два дня не превышает 1,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Дагестан (0,5%), Татарстане, Чувашской Республике (по 0,6%), Ханты-Мансийском АО, Московской области, Республике Марий Эл (по 0,7%).

В частности, за сутки в Москве выявили 5 829 случаев заражения коронавирусом, 629 - в Московской области, 434 - в Нижегородской области, 359 - в Архангельской области и 322 - в Краснодарском крае.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 410 658 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 16 803 против 16 955 днем ранее. В общей сложности уже вылечились 1 312 927 человек, или 74,9% заразившихся.

За сутки были выписаны по выздоровлению 3 675 пациентов в Москве, 437 - в Самарской области, 435 - в Московской области, 421 - в Нижегородской области, 397 - в Воронежской области, 352 - в Волгоградской области, 324 - в Кемеровской области.

Число летальных исходов за сутки возросло на 364 против 378 днем ранее и достигло 30 251.

За сутки было зарегистрировано 75 смертей в Москве, 18 - в Ростовской области, 14 - в Московской, 12 - в Нижегородской, по 10 - в Самарской и Ульяновской.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,72%, следует из данных штаба.

Следует иметь в виду, что информация штаба является неполной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы. По данным Росстата, с апреля по конец сентября в стране из-за коронавируса умерли 31 969 человек, еще в 23 702 случаях инфекция была выявлена, но не стала непосредственной причиной смерти. В штабе при этом сообщали о 20 867 летальных исходах за этот период.

Напомним, вчера число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 20 582, это максимальный показатель в стране за все время пандемии.