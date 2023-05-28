Более 20 тысяч школьников Тараза отдохнут в пришкольных и загородных лагерях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В первых числах июня начнется летний сезон в загородном лагере «Бериккара», в котором будут отдыхать дети из школ Тараза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зона отдыха «Бериккара» уже более полувека принимает детей на летний отдых. Расположен лагерь в 60 километрах от Тараза в Жуалынском районе, где находится знаменитое ущелье Бериккара, официально признанное мировой родиной тюльпанов. С советских времен сюда в период летних каникул приезжают отдыхать школьники. Здесь находятся зона отдыха (бывший пионерский лагерь) и центр детского и семейного отдыха.

Готовность загородного лагеря к приему детей проверил аким города Тараза Бакытжан Орынбеков. Он ознакомился с состоянием лагеря и дал ответственным лицам ряд поручений по устранению недостатков по подготовке лагеря к приему ребят.

«Отдых в летнем лагере – особая радость для наших детей. Как известно из-за пандемии последние три года школьники не смогли коллективно отдохнуть в летний период. Поэтому нынешний отдых следует организовать на должном уровне. В лагере надо создать благоприятные условия для отдыха и развития детей. Важно также предусмотреть меры безопасности», - отметил аким города Бакытжан Орынбеков.

По информации пресс-службы акима города Тараза, в этом году планируется летний отдых свыше 20 790 таразских детей в пришкольных и загородных лагерях.

«Для организации отдыха детей из многодетных, малообеспеченных семей из бюджета предусмотрено выделить 212,2 млн тенге. По итогам конкурса государственных закупок заключен договор с ТОО «Еламан» на проведение оздоровительного отдыха 1 947 детей в лагере «Бериккара», - сообщили в пресс-службе горакимата.

Во время летних каникул в ущелье Бериккара поправляют здоровье дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети с дополнительными потребностями, воспитанники детских домов. В остальное время сюда приезжают все, кто желает погулять по живописным склонам гор Каратау, увидеть древние курганы, подышать целебным воздухом жуалынской земли, которую уроженец этих мест писатель и полководец Бауыржан Момышулы в одном из своих произведений назвал маленькой Швейцарией.

Комфортный отдых на чистом воздухе в сочетании с туристическими горными пешими тропами и возможностью прикоснуться к древностям делает этот уголок жамбылского региона неповторимым и притягательным.

По информации областного управления образования, 201 046 учащихся 1 - 10 классов жамбылских школ завершают 2022 - 2023 учебный год. Для их летнего отдыха в Жамбылской области имеется 11 загородных оздоровительных лагерей, из которых четыре государственные, два доверительные и пять частных.