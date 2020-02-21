Более 20 тысяч североказахстанцев рискуют не получить медпомощь в рамках ОСМС

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области более 20 тыс. человек могут оказаться без медицинской помощи, предусмотренной пакетом обязательного медстрахования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы филиала Фонда социального медицинского страхования, в группе риска - наемные и сезонные работники.

«Чтобы дать людям возможность адаптироваться к новым условиям, было решено всех граждан до первого апреля считать временно застрахованными. По истечении этого периода те, кто не застрахован, будут ограничены в получении медпомощи в пакете ОСМС. В том числе магнитно-резонансная, компьютерная томография, дорогостоящие обследования и операции, плановая стационарная, стационарозамещающая помощь при заболеваниях, которые не входят в перечень бесплатной медпомощи», - проинформировали в пресс-службе фонда.

Между тем в январе 570 жителей области бесплатно прошли обследование на магниторезонансном и компьютерном томографах.

«По Северо-Казахстанской области отчисления сделали 166,3 тыс. человек. Из них 22,3 тыс. имеют риск неполучения медицинской помощи в рамках пакета ОСМС из-за неуплаты отчислений за последние три месяца работодателями. В регионе 1314 предприятий и более четырех тыс. работодателей, которые осуществляют платежи нерегулярно», - сообщили в пресс-службе.

За 2019 год взносы за ОСМС составили около трех млрд тенге. Задолженность - 35 млн тенге. Основная доля задолженности приходится на предприятия, работающие с инвесторами - 24 млн тенге.