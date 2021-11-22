Более 20 тысяч подростков вакцинировались от КВИ в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 20 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 22 ноября текущего года, в стране 27 554 детей, кормящих и беременных вакцинировались от коронавируса.

По информации Министерства здравоохранения РК, привились 20 381 подростков, 2 499 беременных женщин и 4 674 кормящих мам.

Напомним, 15 ноября началась кампания по вакцинации беременных, кормящих женщин и детей. Одним из первых вакциной Pfizer привился 17-летний Торежан Турсын.

По информации сайта акимата города Нур-Султана, среди первых желающих привиться –беременные женщины, кормящие мамы и дети.







