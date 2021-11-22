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    16:15, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Более 20 тысяч подростков вакцинировались от КВИ в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 20 тысяч подростков вакцинировались от коронавируса в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По состоянию на 22 ноября текущего года, в стране 27 554 детей, кормящих и беременных вакцинировались от коронавируса.

    По информации Министерства здравоохранения РК, привились 20 381 подростков, 2 499 беременных женщин и 4 674 кормящих мам.

    Напомним, 15 ноября началась кампания по вакцинации беременных, кормящих женщин и детей. Одним из первых вакциной Pfizer привился 17-летний Торежан Турсын.

    По информации сайта акимата города Нур-Султана, среди первых желающих привиться –беременные женщины, кормящие мамы и дети.




    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
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