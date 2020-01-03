Более 20 тысяч кубометров снега вывезли из Нур-Султана за день

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Улицы столицы в ночь с 3 на 4 января убирают почти 750 единиц спецтехники, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Нур-Султана.

«3.01.2020 г. было задействовано 830 ед. спецтехники и 1450 дорожных рабочих. В ночь с 3 на 4.01.2020 задействовано 745 ед. спецтехники и 125 дорожных рабочих», - говорится в сообщении, опубликованном на странице акимата в Instagram.

Как отмечается, третьего января было вывезено 20634 куб.м. снега (1720 рейсов). Всего же за весь зимний период вывезено 1383468 куб.м. снега (115289 рейсов).





Как сообщалось ранее , 30% снегоуборочных работ в столице проводит ТОО «Астана Тазалық». Кроме того, в городе работают 65 частных подрядных компаний.