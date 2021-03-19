Более 20 тысяч домов подключат к системе водоснабжения в Алматы в этом году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 20 тысяч домов в этом году подключат к системе водоснабжения и водоотведения в Алматы. Об этом на брифинге в РСК Алматы рассказал исполняющий обязанности заместителя руководителя управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы Берик Жамбулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2020 году в рамках Программы развития «Алматы-2020» построено 312 км сетей водопровода и канализации (161 км водопроводных и 151 км канализационных сетей) по 33 проектам.

«Завершение строительства позволило частично обеспечить питьевой водой и канализацией присоединенные территории к городу Алматы. В том числе, жилые массивы Думан, Самгау (восточная часть) и Акбулак с охватом населения около 23 тысяч жилых домов - это около 85 тысяч человек», - сообщил Берик Жамбулов.

Доступ к централизованному водоснабжению в Алматы имеют 98,3% населения города, водоотведению - 85,7%. Положительная динамика обеспеченности по водоснабжению по сравнению с 2019 годом выросла на 0,6%. В этом году планируется в 17 микрорайонах завершить все работы, которые были начаты в 2020 году.

«Для достижения плановых индикаторов по доступу к централизованному водоснабжению 98,5%, водоотведению 85,9% на 2021 год планируется строительство 150 км водоснабжения и 130 км водоотведения по 17 микрорайонам (в том числе Курамыс, Жайлау, Таужолы, Колхозшы, Альмерек, Кемел, Алгабас, Боралдай, Шугыла, Акжар, Кайрат, Самгау (западная часть), Карасу, Шапагат, Теректи, Шанырак-1, Кокшокы). Количество охваченных домов составит 20 900», - отметил спикер.