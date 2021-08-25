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Более 20 тысяч детей примут столичные школы в сентябре

25 Августа 2021 11:38
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Более 20 тысяч детей примут столичные школы в сентябре

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким столицы Алтай Кульгинов рассказал о ходе строительства жилых домов и школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Естественно, это доступное жилье для наших людей, которые нуждаются, которые состоят в очереди, это социально-уязвимые группы. И в целом, с учетом населения потребность в жилье увеличивается. Это очень хорошо. Например, доступное жилье – если говорить в цифрах, в 2018 году 1100, в 2019 году 2900 квартир, в 2020 году 7 тысяч квартир, в 2021 году – 10 тысяч квартир социального жилья. Динамика очень хорошая», - сказал Алтай Кульгинов на внеочередной сессии маслихата.

«Вместе с тем, с ростом количества населения у нас идет потребность в строительстве школ – это очень чувствительная сфера. В мае у нас было 7 тысяч выпускников, в сентябре мы принимаем 24 тысячи детей. И такое каждый год происходит. С одной стороны это нас радует, с другой стороны мы должны подготовить социальную инфраструктуру», - отметил аким.

Ранее, А. Кульгинов рассказал о росте населения в столице. за 10 лет количество населения удвоилось – было чуть больше 600 тысяч человек, сейчас 1,2 млн. К 2030 прогнозируется, что количество населения достигнет 2 млн. То есть, процесс урбанизации неотвратим, это мировой тренд, и наш город это тоже ощущает на себе», - подчеркнул аким.


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#Нур-Султан   #Образование   #Акимат  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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