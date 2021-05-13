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    16:37, 13 Май 2021 | GMT +6

    Более 20 тысяч человек прошли полный курс вакцинации в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области продолжается вакцинация населения против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы управления здравоохранения, на 13 мая первый компонент вакцины получили 58 670 человек. Полный курс вакцинации прошли 20 294 жителя региона. В области имеется вакцина трех производителей: казахстанская QazVac, российская Спутник V и арабская Hayat-Vax.

    В Петропавловске работают 32 прививочных пункта, в том числе передвижные и расположенные в торговых центрах.

    Североказахстанские чиновники делятся фотографиями из прививочных пунктов. Вакцину недавно получил начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов.

    «Я по своему опыту знаю коварство и степень опасности COVID-19 – переболел полгода назад. Вакцинация – необходимый этап в борьбе с короновирусной инфекцией», - считает главный спасатель области.

    Призывают вакцинироваться односельчан районные акимы. Среди них аким района им. Г. Мусрепова Агзам Тастемиров.

    «Для удобства населения вакцинация проводится в центральной больнице, поликлинике, а также в селах, Чистополье и Рузаевка. Кроме того, созданы выездные мобильные бригады для вакцинации жителей из дальних населенных пунктов. В районе уже провакцинированы 5 330 человек. Жалоб не наблюдается. Я, в свою очередь, тоже получил вакцину, чувствую себя отлично, всех мусреповцев призываю к вакцине», - написал госслужащий в социальной сети.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Вакцинация Общество
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