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    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:21, 25 Март 2021 | GMT +6

    Более 20 тысяч человек получили вакцину вторым компонентом от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции достигло 20 504 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    Общее количество вакцинированных лиц 1 компонентом – 107 341 человек. Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом – 20 504 человек.

    Напомним, с 1 февраля в Казахстане начата и проводится вакцинация медицинских работников, с 1 марта начата вакцинация остального подлежащего контингента из группы риска.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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