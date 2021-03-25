Более 20 тысяч человек получили вакцину вторым компонентом от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом вакцины против коронавирусной инфекции достигло 20 504 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

Общее количество вакцинированных лиц 1 компонентом – 107 341 человек. Общее количество вакцинированных лиц 2 компонентом – 20 504 человек.

Напомним, с 1 февраля в Казахстане начата и проводится вакцинация медицинских работников, с 1 марта начата вакцинация остального подлежащего контингента из группы риска.