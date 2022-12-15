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Более 20 тысяч автомобилей с правым рулем зарегистрировано в РК

15 Декабря 2022, 16:13
Более 20 тысяч автомобилей с правым рулем зарегистрировано в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев прокомментировал вопросы безопасности дорожного движения при участии машин с правым рулем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране на сегодняшний день более 20 тысяч автомобилей с правым рулевым управлением. В основном эти автомобили завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили. Скорее всего, они были вынуждены покупать более дешевые, ведь «праворульные» стоят дешевле, чем «леворульные» автомобили», - сказал Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК.

Тем более, отмечает спикер, если учесть их количество.

«Суть самой легализации в чем – как раз-таки помочь этой категории лиц. Глава государства пошел на встречу своему народу, который нуждается в этих автомобилях. Многие за счет этих автомобилей кормят свои семьи, «таксуют», зарабатывают на жизнь. Здесь такое было принято решение, чтобы пойти навстречу населению и создать им хоть какие-то условия, я думаю», - добавил представитель МВД, говоря о поручении Главы государства касательно проведения разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в Республику Казахстан до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством.


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