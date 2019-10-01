-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:45
-
вчера 20:38
-
-
-
Более 20 тысяч алматинцев пользуются приложением для мгновенного оповещения о ЧС
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам доступно бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.
Проект реализован акиматом города совместно с департаментом по ЧС и казахстанской компанией – ТОО «I2NIK» в рамках реализации концепции Smart Almaty без привлечения бюджетных средств.
Мобильное приложение доступно для устройств на базе Android и iOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали более 20 тысяч пользователей.
Для разработки «Darmen» изучен опыт Японии и США. Между Приложение позволяет в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС (в том числе штормовых предупреждений).
При срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы, уникальный функционал в автоматическом режиме рассылает push-уведомления о землетрясении.
Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS –оповещением.
Ранее сообщалось, что в Алматы выделят 70 млн тенге на разработку ПСД для системы раннего оповещения о землетрясениях.
Кроме того, аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с японским экспертом обсудил вопросы установки системы раннего оповещения о землетрясениях.
- Объем кредитов на строительство и приобретение жилья вырос до 1,7 трлн тенге
- Глава МВД прокомментировал дело о смерти зампрокурора в Алматы
- Бюджет города Алматы остается социально-ориентированным - маслихат
- В Алматы выделят 70 млн тенге на разработку ПСД для системы раннего оповещения о землетрясениях
- Астронавт NASA Шэннон Уокер посетит Алматы
- Где в Алматы появятся новые платные парковки
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана