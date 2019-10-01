+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 11 °С
USD 387.99 EUR 423.72
RUB 5.98 CNY 54.36
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 20 тысяч алматинцев пользуются приложением для мгновенного оповещения о ЧС

1 Октября 2019 13:00
Поделиться:
Более 20 тысяч алматинцев пользуются приложением для мгновенного оповещения о ЧС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцам доступно бесплатное мобильное приложение для мгновенного оповещения о ЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме

Первоклашки в Петропавловске призывают подростков снять наушники, переходя дорогу
Мужчину с холодным оружием задержали столичные гвардейцы Карел Бошофф: Преобразование СВМДА - необходимое направление в повестке обеспечения глобальной безопасности Модульные посты установит в наиболее криминогенных участках МВД

Проект реализован акиматом города совместно с департаментом по ЧС и казахстанской​ компанией – ТОО «I2NIK»​ в рамках реализации концепции Smart Almaty без привлечения бюджетных средств.

Мобильное приложение доступно для устройств на базе ​Android и iOS на государственном, русском и английском языках, в настоящее время его уже скачали более 20 тысяч пользователей.

Для разработки «Darmen» изучен опыт Японии и США.​ Между Приложение позволяет​ в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС (в том числе штормовых предупреждений).

При срабатывании сейсмодатчиков, расположенных близ Алматы, уникальный функционал в автоматическом режиме рассылает push-уведомления о землетрясении.

Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS –оповещением.

Ранее сообщалось, что в Алматы выделят 70 млн тенге на разработку ПСД для системы раннего оповещения о землетрясениях.

Кроме того, аким города Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с японским экспертом обсудил вопросы установки системы раннего оповещения о землетрясениях.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Безопасность,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив