Более 20 тысяч актюбинских детей будут охвачены соцпакетом для малообеспеченных семей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Более 20 тыс. детей из малообеспеченных семей Актюбинской области с 2020 года будут охвачены гарантированным соцпакетом, в который входят бесплатное питание в школах, школьная форма, канцтовары и проезд в общественном транспорте. О поддержке малообеспеченных и многодетных семей рассказали на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, с 2020 года были внесены изменения в правила выдачи АСП. Среди них новшество - выдача гарантированного объема соцпакета для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1-6, 6-18 лет.

«Гарантированный соцпакет четырех видов - это школьная форма, канцтовары, горячее питание, проезд в транспорте. Питание будут получать 20 559 детей - их мы определили с помощью классных руководителей в сентябре 2019 года. По школьной форме, спорткостюмам, канцтоварам нами определены списки. Однако каждый местный бюджет должен определить суммы расходов на проезд школьников. На 2020 год на этот соцпакет выделено 2,4 млрд тенге», - говорит руководитель управления образования области Ляззат Уразбаева.





С 2020 года многодетным семьям, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23-х лет, назначается госпособие. Так, семья с четырьмя детьми будет получать 42 496, пятью – 53 126, шестью – 63 757, семью – 74 388 тенге.

И если АСП для семьи будет приостановлено, то гарантированный соцпакет будет приостановлен для детей 1-6 лет. Но дети в возрасте от 6 до 18 лет будут получать бесплатный пакет услуг.

По словам заместителя акима Актюбинской области Марата Тогжанова, в регионе по предварительным данным насчитывается 14 789 многодетных семей, семьи продолжают сдавать документы.

В области ведется работа по приему документов и разъяснению механизма назначения АСП, но с начала года документы сдали всего 108 человек.

«В прошлом году мы провели активную разъяснительную работу. 40 млн тенге неправильно начисленных АСП многодетные семьи возвратили в бюджет. Многодетные сегодня знают, что доходы скрывать нельзя, за это будут приняты меры, наверное, поэтому такая ситуация со сдачей документов на АСП», - говорит Б. Елеусизова.

Документы принимаются в акиматах района Алматы и Астана, в городском центре занятости и народной канцелярии.

Напомним, с 1 января в Казахстане введены новые правила получения адресной социальной помощи.