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Более 20 тыс разрешений на работу в Казахстане выдано иностранцам в 2019 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 октября 2019 года в Казахстане действуют 20 тыс. 938 разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Как сообщает ведомство, 819 из этих разрешений выдано по первой категории (руководители и их заместители), 4 690 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений на привлечение ИРС была выдана по третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 9 803 человека и 1 738 человек соответственно. Разрешение на сезонные работы получили 2 216 человек, в рамках корпоративного перевода привлечено 1 672 работника.
На данный момент в Казахстане насчитывается 2 396 работодателей, привлекающих ИРС. На них работают около 531,1 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.
Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 4 433 человека, Узбекистан – 2 320, Индия – 1 837, Турция – 1 828, Великобритания – 1449.
Напомним, что в целях защиты внутреннего рынка труда Правительством РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов.
На 2019 год квота на привлечение ИРС установлена в размере 0,54% к численности экономически активного населения республики (порядка 48,7 тыс. человек).
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