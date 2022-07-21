Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Более 20 тыс. рабочих мест создано на территории СЭЗ - МИИР РК
21 Июля 2022 16:52

Более 20 тыс. рабочих мест создано на территории СЭЗ - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальные экономические зоны (СЭЗ) представлены практически во всех регионах Казахстана. На сегодня в стране действуют 13 СЭЗ, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, отечественные СЭЗ создаются на 25 лет с правом пролонгации и представляют собой готовую производственную площадку для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, технологий, компетенций с целью создания высокотехнологичных и конкурентоспособных производств на территории страны.

«На сегодняшний день на территории страны функционирует 13 СЭЗ, которые представлены практически во всех регионах. Отечественные СЭЗ-ы имеют отраслевую специфику, позволяющую фокусироваться на определенных перспективных отраслях экономики», - сказал Ильяс Оспанов в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

Для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий:

- освобождение от налоговых обязательств;

- освобождение от таможенных пошлин;

- предоставление готовой производственной площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой;

- возможности привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений.

«На сегодняшний день инвестиционный портфель отечественных СЭЗ насчитывает порядка 315 реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тыс. рабочих мест. Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью», - добавил председатель Комитета.

Новости по теме
Дорожную карту по повышению эффективности СЭЗ разработали в Казахстане
Новый праздник может появиться в Казахстане
Накопленный убыток Холдинга «Зерде» за 2016-2021 годы составил 7 млрд тенге
Автор:
Корреспондент

facebook.com
Читайте также
Дорожную карту по повышению эффективности СЭЗ разработали в Казахстане
Новый праздник может появиться в Казахстане
Условия получения права на недропользование по углеводородам упростили в РК
Накопленный убыток Холдинга «Зерде» за 2016-2021 годы составил 7 млрд тенге
Инвестиций за первое полугодие привлекли 155,8 млрд тенге в Жамбылской области
На удешевление кормов нужны субсидии - глава союза птицеводов Казахстана
Покрыть внутренние потребности по мясу птицы планируют в РК к 2025 году
450 лиц с инвалидностью трудоустроились в Нур-Султане
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Важнейшую миссию Центральной Азии назвал Президент Казахстана
3 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
4 Заказчик кронирования трех тополей высадит 150 деревьев в Алматы
5 Предприниматели увольняли работников после получения грантов – Антикор

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив