21 Июля 2022 16:52

Более 20 тыс. рабочих мест создано на территории СЭЗ - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальные экономические зоны (СЭЗ) представлены практически во всех регионах Казахстана. На сегодня в стране действуют 13 СЭЗ, сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как объяснил председатель Комитета индустриального развития МИИР РК Ильяс Оспанов, отечественные СЭЗ создаются на 25 лет с правом пролонгации и представляют собой готовую производственную площадку для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, технологий, компетенций с целью создания высокотехнологичных и конкурентоспособных производств на территории страны.

«На сегодняшний день на территории страны функционирует 13 СЭЗ, которые представлены практически во всех регионах. Отечественные СЭЗ-ы имеют отраслевую специфику, позволяющую фокусироваться на определенных перспективных отраслях экономики», - сказал Ильяс Оспанов в ходе пресс-конференции на площадке СЦК.

Для участников СЭЗ действует специальный правовой режим, предусматривающий:

- освобождение от налоговых обязательств;

- освобождение от таможенных пошлин;

- предоставление готовой производственной площадки с подведенной инженерно-коммуникационной инфраструктурой;

- возможности привлечения иностранной рабочей силы вне квот и ограничений.

«На сегодняшний день инвестиционный портфель отечественных СЭЗ насчитывает порядка 315 реализованных проектов на сумму 1,2 трлн тенге с созданием более 21 тыс. рабочих мест. Проекты представлены во всех базовых отраслях экономики и направлены на производство товаров с высокой добавленной стоимостью и продуктовой сложностью», - добавил председатель Комитета.