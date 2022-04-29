Более 20 тыс. первоклассников примут мангистауские школы в этом году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022-2023 учебном году в Мангистауской области в 1 класс планируется зачислить 20 030 детей. Об этом сообщила заместитель руководителя областного управления образования Гульмира Мамаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по приему детей в первый класс началась 1 апреля текущего года. В школу принимаются сначала три претендента из своего микрорайона, а уже потом один претендент из другого микрорайона. Организации образования не вправе требовать документы, не указанные в обязательном перечне. Родители представляют заявление в электронном формате, свидетельство о рождении и медицинский паспорт ребенка, 2 фотографии. Прием документов будет осуществляться до 1 августа», - сказала Гульмира Мамаева.

На сегодняшний день приняты документы от 6900 детей. Из них в классы с казахским языком обучения пойдут 6326 учащихся.

Дополнительным образованием в регионе охвачено 127 643 детей, в том числе 69858 занимаются в 61 внешкольном учреждении, 57785 – в школьных секциях и 3457 – в кружках.

«В 2021 году в Каракиянском районе открыли Дом творчества школьников, а в Жанаозене - дворовый клуб. В 2022 году планируется открытие четырех дополнительных клубов – два в Актау и столько же в Жанаозене. В Актау ведется строительство Дворца школьников, планируется такое учреждение и в Жанаозене», - проинформировала Гульмира Мамаева.

Она добавила, что в 2021 году впервые был размещен государственный заказ для школьников в сфере культуры и спорта.

По ее словам, в 2022 году в сфере образования предусмотрено размещение государственного заказа на 3 тыс. мест в целях поддержки интереса детей к творчеству и спорту.