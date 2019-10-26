Более 20 тыс. молодых людей привились от кори и краснухи в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Больше 20 тыс. человек получили прививки от кори и краснухи в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для снижения заболеваемости корью и краснухой в регионе проводится дополнительная вакцинация населения. Иммунизация касается людей в возрасте от 20-29 лет. Вакцинация молодых людей проводится бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления. Вахтовики прививаются по месту пребывания и независимо от прививочного статуса могут получить прививку по месту жительства или в медицинской организации, на территории обслуживания которой находится компания. В настоящее время прививки получили больше 20 тыс. человек», - сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг региона.

В ведомстве проинформировали, что прививаются также медицинские работники до 40 лет и лица до 30 лет, которые были в контакте с больными корью и не имеют прививок. На начало октября против кори по области привито 7693 ребенка в возрасте 9-19 месяцев, остаются непривитыми примерно 18 процентов детей. Кроме того, вакцину получили все медицинские работники до 40 лет, а их по области 2934 человека, и 505 контактных лиц.

Как сообщают в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг, поствакцинальных реакций и осложнений среди лиц, получивших прививку против кори или краснухи, не зарегистрировано.

Наша справка. Краснуха, или «третья болезнь», - эпидемическое вирусное заболевание с инкубационным периодом около 15-24 дней. Это обычно неопасное заболевание, затрагивающее в основном детей, однако оно может спровоцировать серьезные врожденные пороки, если женщина заражается в начале беременности. Название «третья болезнь» происходит из времен, когда был составлен список болезней, провоцирующих детскую сыпь, в котором краснуха стояла на третьем месте.