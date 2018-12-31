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Более 20 тыс кубометров снега убрано в Астане за сутки
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В снегоуборке было задействовано 602 единицы спецтехники, передает официальный сайт столичного акимата.
30 декабря на снегоуборку вышли 307 дорожных рабочих, сообщили в ТОО «Астана Тазалык».
«Всего убрано 21 106 кубометров снега, вывезено ТОО «Астана Тазалык» 12 100 кубометров, другими организациями - 8 606, АО «Астана Зеленстрой» - 400 кубометров», - говорится в сообщении ТОО «Астана Тазалык».
С 16 октября по 30 декабря убрано 992 450 кубометров снега. За сутки просыпано 404 куба песко-соляной смеси. Всего с 13 октября по 30 декабря просыпано 12 296,5 кубометров песко-соляной смеси.
Акимат Астаны напоминает, что по всем жилищно-коммунальным вопросам, в том числе по уборке снега, можно круглосуточно обращаться в Центр мониторинга и оперативного реагирования iKomek, позвонив на номер 109.
Обратиться в центр iKomek вы можете следующими способами: через чат-бот Telegram: https://t.me/astanaikomek109_bot; на сайте акимата astana.gov.kz; отметить публикации в социальных сетях хештегом #astana109; Facebook www.facebook.com/astana109/ Instagram www.instagram.com/astana109/; Telegram-канал https://t.me/astana109112.
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