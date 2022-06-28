28 Июня 2022 13:45

Более 20 тыс. IT-специалистов подготовили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К 2025 году в Казахстане планируется подготовить не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной частью развития IT-экосистемы является человеческий капитал. Главой государства поставлена задача к 2025 году подготовить не менее 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов. По итогам прошлого года подготовлено более 22 тыс. IT-специалистов», - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на заседании Правительства.

По словам главы ведомства, в регионах страны открыто 3 IT-технопарка. В 2021 году открыто 7 частных инновационных IT-школ. В этом году открылись 4 новые школы.

«В качестве альтернативного образования в прошлом году 13 IT-школ получили 100 ваучеров. В этом году будет представлено 3 тыс. ваучеров. Для повышения качества ІТ-образования в высших учебных заведениях проведена интеграция 14 факультетов с профильными IT-университетами», - сказал он.

IT-экспорт за последние два года показал рост в два раза. В прошлом году объем IT-рынка составил $3,6 млрд.

«В рамках программы акселерации экспорта заключены контракты на $800 тыс. Для поддержки отечественных компаний на внешних рынках продемонстрировали презентации в 8 зарубежных странах», - проинформировал Б. Мусин.