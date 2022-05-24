24 Мая 2022 16:50

Более 20 тыс. абитуриентов сдали тестирование с начала основного ЕНТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 20 тысяч абитуриентов сдали тестирование с момента старта основного ЕНТ. Из них 71,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 28,7% – на русском, 0,09% – на английском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования Министерства образования и науки РК.

В первую неделю в ЕНТ приняли участие 69 детей с особыми образовательными потребностями. На выполнение тестовых заданий для особенных абитуриентов в этом году помимо основных 240 минут выделено еще 40 дополнительных минут. Кроме того, для них разработаны вопросы без схем и диаграмм.

Пороговый балл в первую неделю проведения ЕНТ набрали около 69% абитуриентов, что на 5% выше показателей прошлого года. Что касается среднего балла, то он составил 65 баллов.

«В этом году абитуриенты сдают основное ЕНТ два раза, в конкурсе на присуждение образовательного гранта они могут участвовать с наилучшим результатом. Это обеспечивает еще более комфортные моральные условия для выпускников. Кроме того, лучше подготовиться к сдаче второй попытки ЕНТ поможет индивидуальный тематический анализ, который был апробирован на мартовском ЕНТ. Сейчас у абитуриентов по результатам тестирования в личном кабинете появляется не только сертификат с баллами, но и анализ по каждому предмету в разрезе тем. Тестируемый видит, какие темы у него проседают и какие нужно подтянуть», – сказал директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емелбаев.

Всего на участие в основном Едином национальном тестировании подали заявление около 290 тысяч человек.

ЕНТ на участие в конкурсе по присуждению образовательных государственных грантов стартовал 16 мая и продлится по 5 июля 2022 года. При этом абитуриенты сами выбирают место и время сдачи тестирования.

В этом году для удобства абитуриентов впервые запущена SMS-рассылка с напоминанием выбранной даты, времени, места и профильных предметов ЕНТ. SMS-уведомление отправляется самим участникам ЕНТ, а также родителям или законным представителям несовершеннолетних абитуриентов.

Для соблюдения академической честности тестовый вариант абитуриентов будет промаркирован. То есть, у каждого участника ЕНТ будет свой личный вариант тестов. В случае нарушения правил и попытке выноса тестовых заданий за пределы аудитории Национальный центр тестирования сможет определить нарушителя, результаты которого будут аннулированы.

На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 22 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты также аннулированы.

Запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу «1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый». Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.