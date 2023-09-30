Более 20 тысяч литров дизтоплива пытался провезти карагандинец

Сотрудники Департамента экономических расследований по Карагандинской области задержали владельца АЗС, который приобрел более 20 тыс. литров дизельного топлива без соответствующих документов. За это он получил 1 год условного срока с конфискацией имущества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департаментом экономических расследований по Карагандинской области по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлен факт незаконной транспортировки и реализации нефтепродуктов в крупном размере без документов, подтверждающих законность их происхождения.

- Установлено, что с топливного склада ТОО «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс - Казахстан» расположенного на станции Мойынты незаконного отгружено дизельное топливо без документов, подтверждающих законность их происхождения. Также установлено, что на указанном топливном складе АО арендуются резервуары для хранения дизельного топлива. В ходе следствия установлен, владелец АЗС Сериков Аблайхан Жумаханович, который на автомашине марки «Урал» приобретал и транспортировал нефть и нефтепродукты без документов подтверждающих законность их происхождения с территории ТОО «Торговый дом «Топливно-энергетический комплекс - Казахстан», - сообщили в пресс-службе ДЭР по Карагандинской области.

В ходе обыска, сотрудниками Департамента, на территории АЗС и в гараже владельца заправочной станции установлены и изъяты автоприцеп (автоцистерна), 1 надземный резервуар, автомашина марки «Урал» (бензовоз), внутри которых находилось дизельное топливо в объеме 22 820 литров. По предварительным подсчетам, средне рыночная стоимость данного топлива составило 5 248 600 тенге.

- Приговором районного суда №2 Шетского района Карагандинской области, владелец АЗС признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 197 ч.3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, с назначением ему наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок с конфискацией. Вещественные доказательства по делу, а именно дизельное топливо объемом 22880 литров, автотранспортное средство марки «Урал» и автоцистерна, согласно Приговору суда обращена в доход государства, - добавили в пресс-службе ДЭР.

Сторона защиты не согласилась с приговором и подала апелляцию. Однако постановлением судьи судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда апелляционное обжалование решения районного суда №2 Шетского района оставили без изменения, а апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.