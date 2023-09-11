Более 20-ти фактов перевозки наркотиков выявили на границе с Кыргызстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 20-ти фактов перевозки наркотических средств выявлено на границе с Кыргызстаном с начала текущего года. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала 2023 года было выявлено более 20 фактов перевозки наркотических средств, спрятанных в автомобилях из Кыргызстана», - сообщили в КНБ, отвечая на запрос корреспондента агентства.

В целом, по данным министерства внутренних дел РК, с начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 52 нарколаборатории, изъято 85 тонн прекурсоров

Ранее сообщалось, что синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли полицейские в Костанае.