РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:41, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Более 20-ти фактов перевозки наркотиков выявили на границе с Кыргызстаном

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Более 20-ти фактов перевозки наркотических средств выявлено на границе с Кыргызстаном с начала текущего года. Об этом сообщили в комитете национальной безопасности РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала 2023 года было выявлено более 20 фактов перевозки наркотических средств, спрятанных в автомобилях из Кыргызстана», - сообщили в КНБ, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    В целом, по данным министерства внутренних дел РК, с начала года в результате совместных усилий правоохранительных и специальных органов изъято 14,3 тонны наркотиков, в том числе 71,5 кг героина и 652 кг синтетических наркотиков. Ликвидировано 52 нарколаборатории, изъято 85 тонн прекурсоров

    Ранее сообщалось, что синтетические наркотики на 100 млн тенге изъяли полицейские в Костанае.


    Теги:
    КНБ Борьба с наркотиками Другие государственные органы Кыргызстан
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Вакцинация от гриппа началась в Алматы
    Сегодня, 19:50
    Делегация Всекитайского собрания народных представителей КНР посетит Казахстан
    Сегодня, 19:37
    19-летний отчим до смерти избил ребенка в Алматы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!