Более 20 спасателей-водолазов повышают квалификацию на тренинге в Приозёрске

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Первый Международный учебно-методический сбор по подготовке водолазов-спасателей проходит в городе Приозёрске. На его открытии побывали первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев и глава Карагандинской области Женис Касымбек.

Мероприятие проводится с 24 мая по 5 июня под эгидой Международной организации гражданской обороны и при поддержке Центра ЧС по снижению риска стихийных бедствий. В течение 10 дней специалисты-инструкторы МЧС Республики Казахстан, Российской Федерации и Кыргызской Республики будут делиться опытом и навыками, обсуждать профессиональные вопросы и оттачивать мастерство.

В тренинге принимают участие 35 казахстанских спасателей оперативно-спасательных отрядов.

«Выражаю благодарность коллегам из МЧС России и Кыргызской Республики за содействие в подготовке водолазов. Надеюсь, что обмен лучшим опытом и знаниями будет полезен для каждого из нас, так как перед нами стоит общая задача – спасение людей», – отметил Ибрагим Кульшимбаев.

Место для сбора выбрано не случайно. Спасательный комплекс Приозёрска не имеет аналогов на территории Казахстана. Современное оснащение позволяет в полном объёме проводить все виды аварийно-спасательных работ.

Станция работает с 2014 года. Здесь есть новейшие образцы водолазного и водно-спасательного оборудования и снаряжения, современные плавательные средства. Глубоководный бассейн позволяет отрабатывать навыки выполнения подводных работ, проверять и испытывать водолазное снаряжение и оборудование.

Акиму области Женису Касымбеку продемонстрировали, как по видеосистеме можно отслеживать действия водолазов на различных тренажёрах под водой. При этом применяется подводная видеосъёмка и освещение.

Станция также оснащена барокамерой. Она нужна не только для тренировок и квалификационных занятий. Поточно-декомпрессионная камера позволяет лечить заболевания водолазов, в их числе баротравмы лёгких, отравления.

«Я рад, что именно на территории современного спасательного комплекса в акватории озера Балхаш у вас есть возможность учиться и отрабатывать до автоматизма действия на суше и в воде. Перед началом купального сезона это особенно актуально. Ведь от вашей подготовки, взаимодействия и оперативности зависят человеческие жизни», – отметил глава региона.

По итогам тренинга 24 водолаза МЧС Казахстана повысят квалификацию, и им присвоят классность «водолаз 3-го класса 1–2-й группы специализации», 10 водолазам – квалификацию инструкторов водолазного дела для дальнейшего их привлечения в качестве преподавателей.