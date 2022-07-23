23 Июля 2022 09:46

Более 20 семей получили долгожданные квартиры в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня 25 семей из числа очередников и вкладчиков «Отбасы Банка» стали обладателями собственных квадратных метров. Карагандинцы получили жилье в доме 26/3 на улице Б. Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Квартиры люди ждали долго. Строительство этого дома началось в 2013 году, но затянулось из-за признания подрядной организации банкротом. Затем был новый конкурс и определение новой строительной компании. И вот 16-этажный дом наконец достроен.

В прошлом году была завершена и заселена первая блок-секция. Пришла очередь второй.

Лаура Ихсанова оказалась в числе первых 25 счастливчиков. В очереди на получение жилья женщина состояла с 2011 года. В 2017-м она подала документы на участие в программе «Развитие регионов – 2020».

«Желаю, чтобы у каждого было свое жилье, чтобы государственные программы по доступному жилью исполнялись вовремя. Я просто очень счастлива! Теперь мы с дочерью будем жить в собственной двухкомнатной квартире», – поделилась Лаура Ихсанова.

Во дворе дома запланировано комплексное благоустройство – детские игровые площадки, парковочные карманы, асфальтирование, освещение и т. д.

На сегодня из 96 квартир заняты только 25, а на остальные начат прием документов по направлению «Жилье для всех категорий населения» по линии «Отбасы Банка».

Участвовать в получении квартир по указанному адресу в рамках программы «Развитие регионов – 2020» могут лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов, пенсионеры по возрасту, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие 29 лет, потерявшие родителей до совершеннолетия, кандасы, лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, многодетные и неполные семьи, государственные служащие и работники бюджетных организаций.

Срок приема документов – с 27 по 29 июля 2022 года. Адрес: г. Караганда, пр. Н. Назарбаева, 39, фронт-офис OPEN KARAGANDA (здание городского акимата).