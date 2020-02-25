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Более 20 сайтов по продаже наркотиков закрыли в Мангистауской области

25 Февраля 2020 08:15
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Более 20 сайтов по продаже наркотиков закрыли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Мангистауской области выявлено и закрыто 24 сайта, размещавших рекламу продажи наркотических веществ, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Создание подобных сайтов квалифицируется как пропаганда и незаконная реклама наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

Что касается тех, кто занимается распространением наркотиков, то их привлекают к уголовной ответственности за сбыт по статье 291 УК РК.

«Совместно с управлением местной полицейской службы департамент полиции Мангистауской области обнаружил и уничтожил восемь граффити-надписей в общественных местах города. Простой гражданин не замечает, что это реклама наркотиков. Потребители же в курсе дела, они через различные мессенджеры стараются приобрести наркотики», - отметили в ведомстве.

В полиции напомнили, что в управление по противодействию наркопреступности имеется номер WhatsApp +77772895480, на который можно скидывать информацию.


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Ключевые слова: Борьба с преступностью, Мангистауская область, МВД РК,
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