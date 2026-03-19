14:44, 19 Март 2026 | GMT +5
Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В международном аэропорту Астаны на текущий момент задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет. Основной причиной называют позднее прибытие воздушных судов, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным пресс-службы воздушной гавани, на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет — девять.
Как уточняется, погодные условия на работу аэропорта не влияют — по этой причине задержек не зафиксировано.
Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz
