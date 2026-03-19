РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 19 Март 2026 | GMT +5

    Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

    В международном аэропорту Астаны на текущий момент задерживаются более 20 рейсов на прилет и вылет. Основной причиной называют позднее прибытие воздушных судов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    аэропорт Астаны
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    По данным пресс-службы воздушной гавани, на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет — девять.

    Как уточняется, погодные условия на работу аэропорта не влияют — по этой причине задержек не зафиксировано.

    Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz

    Ранее сообщалось, что FlyArystan продлевает приостановку рейсов Актау — Дубай — Актау.

    Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
    Теги:
    Авиация Астана Аэропорт Задержка и отмена авиарейсов
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают