Более 20 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны

По данным пресс-службы воздушной гавани, на прилет задерживаются 14 рейсов, на вылет — девять.

Как уточняется, погодные условия на работу аэропорта не влияют — по этой причине задержек не зафиксировано.

Пассажирам рекомендуют уточнять статус рейсов в колл-центрах авиакомпаний, а также на онлайн-табло аэропорта: www.nn-airport.kz

Ранее сообщалось, что FlyArystan продлевает приостановку рейсов Актау — Дубай — Актау.