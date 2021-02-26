Более 20 рекомендаций направил Сенат по итогам Правительственного часа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством вице-спикера Сената Нурлана Абдирова состоялся Правительственный час, посвящённый вопросам дальнейшего раскрытия промышленного потенциала Казахстана. На встрече обсуждались законодательное регулирование промышленной политики, проблемы отрасли и пути их решения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

« В своей промышленной политике Казахстан должен придерживаться безальтернативного курса на развитие несырьевых секторов экономики, к тому же менее зависимых от конъюнктуры мировых рынков. Поэтому акцент в правовом регулировании промышленной политики будет сделан на развитии её обрабатывающе го сектора и диверсификации источников экономического роста «, - сказал заместитель председателя Сената Нурлан Абдиров.

Выслушав доклад министра индустрии и инфраструктурного развития Бейбута Атамкулова, сенаторы озвучили и ряд своих рекомендаций, которые помогут придать импульс развитию промышленности. Причем эти рекомендации стали результатом большой подготовительной работы, проведённой сенаторами в рамках подготовки к этому Правительственному часу.

В числе предложений сенаторов – внести изменения в Закон «О государственных закупках». Из него депутаты предлагают исключить возможности поставки отечественной продукции предприятиями, которые не являются её производителями. Также предложено законодательно определить цель и задачи промышленной политики - переход от минерально-сырьевой к обрабатывающей политике, а также создание условий для производства экспортоориентированной и высокотехнологичной продукции. Ещё одно из предложений – предоставлять инвесторам разный уровень налоговых послаблений. То есть чем больше компания инвестирует в производство – тем больше будет срок, на который она может получить льготы. Мотивировать промышленников к более глубокой переработке продукции, должен и предлагаемый сенаторами принцип, по которому приоритет при разработке Национальных проектов всегда должен отдаваться компаниям с высоким уровнем передела производства. Более ответственными должны стать и предприятия, работающие в специальных экономических и индустриальных зонах. По мнению сенаторов, получая поддержку со стороны государства, они должны брать на себя и больше обязательств: по объёмам производства, экспорта, инвестиций, по доле местного содержания, а также уровнях передела.

В ходе слушаний, депутатами также рекомендовано провести ревизию не функционирующих производств и выработать Дорожную карту по перезапуску наиболее конкурентоспособных из них. Предложены новые финансовые инструменты для расширения охвата кредитования средних и крупных субъектов обрабатывающей промышленности в виде синдицированных займов и лизинга.

Отметим, что в рамках подготовки к Правительственному часу депутаты Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству провели немало встреч с руководством различных Министерств и ведомств, палаты «Атамекен», а также экспертами отрасли, где они обсудили около 100 вопросов.

Выработанные по итогам Правительственного часа рекомендации будут направлены в адрес Кабинета министров.