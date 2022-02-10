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Более 20% реанимационных коек загружено пациентами с коронавирусом в Атырауской области

10 Февраля 2022 02:22
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Более 20% реанимационных коек загружено пациентами с коронавирусом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области больными коронавирусной инфекцией загружено 20,7% реанимационных коек. В отделениях реанимации к аппарату ИВЛ подключены 5 пациентов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 184 человека. Загруженность составляет 7,8% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации с коронавирусной инфекцией находятся 22 пациента, 5 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 20,7% (на 106 мест).

Как ранее сообщалось, в стационаре на Тенгизе остался один пациент с СOVID-19.

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#Атырауская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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