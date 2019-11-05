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Более 20 преступлений помогли раскрыть общественные помощники полицейским Балхаша
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Около 200 правонарушений и 23 преступления раскрыто с помощью общественных помощников полиции в городе Балхаше, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В городе Балхаше работают 29 общественных помощников, которые помогают сотрудникам полиции в патрулировании города в выходные дни. 10 граждан, задействованные на охрану общественного порядка, являются членами общественного объединения «Боевое братство», состоящего преимущественно из воинов-интернационалистов, участников войны в Афганистане.
«Мы видели суровою войну, получили хорошую закалку и высокое патриотическое воспитание. Как только узнали, что необходима наша помощь в обеспечении общественного порядка в городе, ребята из нашего братства с радостью вступили в ряды добровольных помощников полиции. У каждого из нас есть своя основная работа, несмотря на это, мы находим время и заступаем на патрулирование»,- рассказал общественный помощник полиции Бауыржан Мухамедиев.
За 9 месяцев этого года с участием членами общественного объединения «Боевое братство» выявлено свыше 180 административных правонарушений и раскрыто с их участием 23 преступления.
В течение года в целях материального стимулирования общественных помощников акиматом города выделено порядка 300 тысяч тенге на поощрение десяти человек.
Стоить отметить, благодаря принятыми мерами криминогенная ситуация в городе Балхаше является стабильной. По итогам 9 месяцев состояние преступности характеризуется снижением общей регистрации на 21,3%.
«Мы имеем положительную динамику роста раскрываемости практический по всем видам преступлений. Так, за 9 месяцев возросла раскрываемость: тяжких и особо тяжких преступлений, преступлений небольшой и средней тяжести, тяжких телесных повреждений, грабежей, краж, хулиганств, мошенничеств, разбоев и наркопреступлений»,- отметил начальник отдела полиции города Балхаша Омиржан Куандык.
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