Более 20 пожарных тушили жилой дом в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В микрорайоне «Береке» города Петропавловска загорелся четырехквартирный деревянный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, пожарные прибыли через четыре минуты после вызова. Дом горел открытым пламенем. Полностью ликвидировать огонь пожарным удалось почти через час.
В результате пожара повреждены 100 квадратных метров кровли, стены и веранда на общей площади 10 квадратных метров.
«Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём. Окончательная причина и ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 25 человека личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и военизированной пожарной команды Южно-Уральской железной дороги», - проинформировали в пресс-службе.
Вчера петропавловские пожарные тушили квартиру на 5-м этаже в общежитии. Жертв удалось избежать.
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