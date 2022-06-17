17 Июня 2022 06:35

Более 20 объектов здравоохранения сдадут до конца года в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Лучших медицинских работников наградили в Жамбылской области в честь профессионального праздника - Дня медицинского работника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваша профессия - самая гуманная и благородная, - сказал глава региона Нуржан Нуржигитов, поздравляя медработников с профессиональным праздником. - Вы защищаете самое ценное – жизнь и здоровье человека, за что вам низкий поклон и безграничная благодарность за ваш неустанный труд. Сфера здравоохранения остается важным пунктом в повестке дня государственной политики. Глава государства ставит перед отечественной медициной большие и ответственные задачи. Мы и дальше будем проводить комплексную работу по улучшению качества и доступности медицинской помощи, используя современные технологии».

Было отмечено, что в непростой период, когда COVID-19 бросил вызов миру, Казахстан своевременно принял все меры поддержки. Медицинские работники находились на передовой линии борьбы с пандемией. На базе научно-исследовательского института проблем биологической безопасности в Кордайском районе Жамбылской области была разработана казахстанская вакцина против коронавируса.

В 2021 году 96 выпускников вузов пополнили ряды молодых специалистов жамбылских учреждений здравоохранения, из них 68 работают в селах. С начала 2022 года трудоустроено уже 23 специалиста. Ежегодно укрепляется материально-техническая база медицинских организаций Жамбылской области, возводятся новые объекты здравоохранения. Если в 2021 году ввели в эксплуатацию восемь объектов, то до конца этого года ожидается сдача 23 объектов.

В рамках Года детей открылся областной детский реабилитационный центр «Аяла» на 120 коек. С 2023 по 2025 годы в области построят 54 медицинских объекта. В Жамбылской области открылись центры лучших практик в Меркенском и Жамбылском районах, а также в городской поликлинике №5 города Тараза. Приобретено 20 единиц медицинского оборудования на 2,3 млрд тенге. Продолжительность жизни населения региона увеличилась до 72,7 лет.

За вклад работников медицинской отрасли Жамбылской области в укрепление региональной системы здравоохранения отметили лучших специалистов, им вручили медали «Еңбек ардагері», нагрудные знаки Министерства здравоохранения РК «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін», «Денсаулық сақтау ісінің үздігі», нагрудные знаки «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», Почетные грамоты и Благодарственные письма акима Жамбылской области.

Артисты Жамбылской областной филармонии имени Кенена Азербаева для гостей праздника подготовили разнообразную концертную программу, отметили в пресс-службе главы региона.