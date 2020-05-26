Более 20 объектов закрыли в столице за нарушения санитарных норм после карантина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О фактах закрытия развлекательных и торговых объектов из-за несоблюдения снитарных требований сообщил аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Как показывают рейды, у нас все же имеются факты несоблюдения санитарных норм. По результатам таких мониторинговых работ мы закрыли 26 объектов, где не соблюдались санитарные нормы, а также часть из них была оштрафована, и только после устранения нарушений мы разрешили им возобновить работу», - сказал Алтай Кульгинов на брифинге в СЦК.
Аким призвал четко соблюдать санитарные нормы в торгово-развлекательных центрах и других местах массового скопления людей.
Ранее Алтай Кульгинов сообщил, что в столице 1 686 инфицированных коронавирусом, а количество контактных лиц в пять раз больше, также в четыре раза больше людей, находящихся на домашнем карантине.
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